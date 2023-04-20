Уехавшая София Ротару как ни в чем не бывало обогащается за счет россиян

Певица София Ротару уехала из России, но, по всей вероятности, продолжает обогащаться за счет россиян. В Крыму у артистки остался отель «Вилла София», расположенный в самом центре Ялты. Она переписала отель на сына, но, судя по всему, имеет долю от ялтинского бизнеса.

На сайте отеля опубликованы цены на этот курортный сезон. Сутки в самом бюджетном номере стоят 16 тыс. рублей.

Бывшая гостиница Ротару скромная по размерам: в ней всего 12 номеров. В общей сложности в них могут проживать 27 человек.

Отель расположен прямо в центре Ялты в 50 метрах от моря. На сайте отеля сказано, что он дает «возможность окунуться в настоящую роскошь».

Номера сделаны в разных стилях и оборудованы современной техникой. Для создания интерьеров использовались натуральная древесина, камень и «элитные материалы».

Ранее мы писали, что в Генпрокуратуру России направили обращение с предложением конфисковать имущество певицы.