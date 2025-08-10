Уехавшая после развода в США Елена Степаненко вернулась в РФ ради новой работы

Юмористка Елена Степаненко после скандального развода с Евгением Петросяном уехала в США и исчезла из медиапространства. В августе 2025 года она вернулась в Москву ради съемок в новом телешоу.

Как пишет Kp.ru, Степаненко предложили место ведущей юмористического шоу на одном из федеральных каналов. Во второй половине августа начнутся съемки, в которых она будет задействована.

При этом бывшая жена Петросяна пока не планирует давать сольные концерты и выступать на частных мероприятиях.

В 2018 году Елена Степаненко удивила всех кардинальным преображением. После развода с Петросяном юмористка похудела со 110 до 68 килограммов при росте 168 см. Как отмечает издание, Степаненко за время отдыха от работы смогла удержаться в новом весе и готова предстать перед публикой.

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в 2018 году после 33 лет совместной жизни. Инициатором расставания стал Петросян, у которого начался роман с 29-летней Татьяной Брухуновой. Раздел имущества на миллиарды рублей проходил через суд и сопровождался конфликтами.

Ранее сообщалось, что Петросян и Степаненко вновь будут судиться из-за раздела имущества при разводе. Как оказалось, бывшие супруги не оплатили экспертизу по оценке своих богатств, которая длилась несколько месяцев из-за количества совместно нажитого.