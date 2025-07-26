Расставшиеся со скандалом Петросян и Степаненко могут лишиться части имущества: экс-супругов ждет суд

Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко вновь будут судиться из-за раздела имущества при разводе. Как оказалось, бывшие супруги не оплатили экспертизу по оценке своих богатств, которая длилась несколько месяцев из-за количества совместно нажитого имущества.

Как пишет StarHit, список ценностей занял порядка 1000 страниц, судья зачитывал решение о разделе имущества несколько часов.

По данным издания, ни Петросян, ни Степаненко не взяли на себя обязанность по оплате услуги, поэтому Российский Федеральный Центр судебной экспертизы при Минюсте обратился в суд с требованием к юмористам выплатить порядка 500 тысяч рублей.

Первое заседание суда назначено на 29 июля. При этом неизвестно, кто из бывших супругов в итоге выступит в роли должника.

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко со скандалом развелись в 2018 году после 33 лет совместной жизни. Инициатором расставания стал Петросян, у которого начался роман с 29-летней Татьяной Брухуновой. Раздел имущества на миллиарды рублей проходил через суд и сопровождался конфликтами.

Ранее сообщалось, что наследникам Петросяна придется делить по меньшей мере шесть объектов недвижимости в центре Москвы.