Уехавшая из России внучка Виторгана вновь сменила профессию: кем теперь работает бывшая актриса

28-летняя внучка актера Эммануила Виторгана еще в 2022 году уехала из России, но за границей не смогла найти работу по профессии. Поэтому теперь она вынуждена трудиться там, где придется. Так, стало известно, что ее взяли в небольшое кафе, где она стоит за кассой и готовит напитки.

Первое время после переезда в Израиль Полина пыталась сохранить карьеру актрисы. Однако предложений ей не поступало. Поэтому девушка начала искать хоть какие-нибудь вакансии. Она уже работала помощником бухгалтера, поливала цветы за деньги и выгуливала собак. А теперь она пробует себя в общепите.

В отличие от брата, который тоже уехал из России, Полина не пошла в официантки. Она работает на кассе и выполняет небольшие поручения в кафе. Например, помогает варить кофе. Своей новой работой девушка гордится, тем более, что, судя по всему, ей она приходится по душе.

Отметим, что с финансами Полине помогает муж Глеб Бычков. Именно он отвечает за семейный бюджет. Кроме того, она получает деньги от знаменитого дедушки, который помогает внукам, несмотря на их отъезд из страны.

Ранее Эммануил Виторган отказался составлять завещание в 85 лет.