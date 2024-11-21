«Мне всего лишь еще 85»: Эммануил Виторган не хочет составлять завещание

В свои 85 лет Эммануил Виторган ведет активный образ жизни — снимается в кино и появляется на публичных мероприятиях. Артист признался, что до сих пор не составил завещание.

Народный артист в очередной раз вышел в свет на церемонии вручения премии «Лидеры Эпохи. Искусство и культура», где немного пообщался с журналистами. На вопрос о завещании Виторган ответил категорично.

«Нет. Мне всего лишь еще 85, так что рано еще о завещании задумываться», — цитирует его NEWS.ru.

Артист был трижды женат. От первой супруги, Тамары Румянцевой, у него есть 58-летняя дочь Ксения. В браке с Аллой Бартер у звезды родился сын Максим, ставший известным актером. Нынешняя избранница Эммануила Виторгана Ирина младше него на 23 года.

Отметим, что Эммануил Виторган является отцом двух маленьких дочек — шестилетней Этель и пятилетней Клары. Девочки появились на свет благодаря суррогатной матери. Артист признавался, что души не чает в наследницах и даже слишком их балует. Однако он понимает, что может не дожить до их свадеб.

Недавно артист высказался об уехавших из России звездах и призвал не осуждать их за сделанный выбор.