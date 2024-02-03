Уехавшая из России Пугачева неожиданно отреагировала на видео маленькой украинки

Певица Алла Пугачева отреагировала на видео трехлетней украинки Наденьки, которая готовила картошку с салом. Об этом пишет mk.ru.

Девочка ведет блог со своими видеорецептами. Ее ролики набирают миллионы просмотров в Сети. На блог подписана и Примадонна.

На одном из своих последних видео Наденька жарила зимой картошку с мясом и салом на природе.

Певица регулярно ставит лайки на ролики девочки. Но в этот раз Пугачева решила прокомментировать ролик. Артистка оставила под видео смайлики в виде сердечка и аплодисментов.

Алла Пугачева уехала из России в 2022 году вместе со своим мужем и детьми. Сначала они обосновались в Израиле, а затем отправились на Кипр.

Ранее концертный директор Сергей Лавров рассказал, кто входил в ближайший круг общения уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой. Он пояснил, что в клане Примадонны существовал также «дальний круг», попасть в который могли далеко не все, но многие мечтали. Подробности читайте в этой статье.