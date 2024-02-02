Стали известны имена звезд, входивших в клан Аллы Пугачевой

Концертный директор Сергей Лавров рассказал, кто входил в ближайший круг общения уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой. Он пояснил, что в клане Примадонны существовал также «дальний круг», попасть в который могли далеко не все, но многие мечтали.

Так, по данным Лаврова, приближенными Пугачевой долгое время были модельер Валентин Юдашкин с женой, певцы Александр Буйнов, Борис Моисеев и Валерий Леонтьев, продюсер Александр Доцман и звукорежиссер Александр Кальянов. Все эти люди были желанными гостями у артистки.

Представители «дальнего круга» не могли просто так приехать домой к Пугачевой, но она разрешала им выступать на «Рождественских встречах» и других сборных концертах с ее участием.

Кроме того, Пугачева всегда была рада родственникам - Кристине Орбакайте с мужьями и детьми и семье Пресняковых-старших, сообщает NEWS.ru.

Ранее мы писали, что Пугачева за свою карьеру «устранила» немало конкурентов. Среди них Жанна Агузарова, автор хитов «Яблоки на снегу» Михаил Муромов, вокалист Игорь Демарин, композитор Игорь Корнилов. Сейчас об этих артистах практически ничего неизвестно, зато об Алле Борисовне говорят до сих пор. Впрочем, ее влияние постепенно сходит на нет из-за испорченной репутации.