Уехавшая из России дочь Лепса выложила в Сеть пикантное фото в купальнике

22-летняя дочь народного артиста РФ Григория Лепса Ева уехала из России. Девушка сейчас наслаждается отдыхом на Мальдивах.

На своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) Ева выставила фото в коричневом купальнике. Девушка предстала перед подписчиками без косметики и укладки. Она похвасталась стройной фигурой — дочь музыканта неоднократно говорила, что не склонна к полноте.

Ева Лепс — выпускница МГИМО. Она окончила вуз по направлению международной журналистики. Также девушка пела в группе COSMOS girls, продюсером которой являлся ее отец. При этом ей удалось совместить учебу с важными выступлениями.

Ева является старшей дочерью Григория Лепса и его бывшей супруги Анны Шаплыковой. Пара развелась еще в 2021 году.

Напомним, в июле 2023 года Григорий Лепс рассказывал, что больше не продюсирует группу COSMOS girls, участницей которой была его дочь Музыкант закрыл проект, так как перестал верить в успех коллектива.