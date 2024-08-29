Уехавшая из России Чулпан Хаматова впервые за долгое время вышла в свет

Актриса Чулпан Хаматова посетила Венецианский кинофестиваль на итальянском острове Лидо. Для первого за долгое время выхода в свет она решила освежить имидж и сменить прическу. Кадры с киносмотра были опубликованы в социальных сетях.

На красную дорожку Хаматова вышла в светлом строгом платье с рукавами-фонариками, которое не стала дополнять украшениями. На ногах у нее красовались белые босоножки. Пользователи Сети обратили внимание на то, что Чулпан для мероприятия покрасила волосы в более темный оттенок. Также она сделала новую стрижку.

На фестиваль актриса приехала вместе с командой фильма «Тихая жизнь» о беженцах. Партнером Хаматовой на съемочной площадке был Григорий Добрыгин. Драма представлена на кинофоруме в секции «Горизонты».

Отметим, что первым фильмом, который показали на кинофестивале, стал «Битлджус Битлджус» Тима Бертона. Вместе с режиссером картину представили Дженна Ортега, Моника Беллуччи, Уиллем Дефо, Майкл Китон и Вайнона Райдер.

Ранее жители Израиля высмеяли стоимость билетов на спектакль Чулпан Хаматовой.