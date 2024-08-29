НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 29 августа 2024, 16:46
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Уехавшая из России Чулпан Хаматова впервые за долгое время вышла в свет

Актриса Чулпан Хаматова появилась на Венецианском кинофестивале в новом образе.
Уехавшая из России Чулпан Хаматова впервые за долгое время вышла в свет

© Starface.ru

Актриса Чулпан Хаматова посетила Венецианский кинофестиваль на итальянском острове Лидо. Для первого за долгое время выхода в свет она решила освежить имидж и сменить прическу. Кадры с киносмотра были опубликованы в социальных сетях.

На красную дорожку Хаматова вышла в светлом строгом платье с рукавами-фонариками, которое не стала дополнять украшениями. На ногах у нее красовались белые босоножки. Пользователи Сети обратили внимание на то, что Чулпан для мероприятия покрасила волосы в более темный оттенок. Также она сделала новую стрижку.

На фестиваль актриса приехала вместе с командой фильма «Тихая жизнь» о беженцах. Партнером Хаматовой на съемочной площадке был Григорий Добрыгин. Драма представлена на кинофоруме в секции «Горизонты».

Отметим, что первым фильмом, который показали на кинофестивале, стал «Битлджус Битлджус» Тима Бертона. Вместе с режиссером картину представили Дженна Ортега, Моника Беллуччи, Уиллем Дефо, Майкл Китон и Вайнона Райдер.

Ранее жители Израиля высмеяли стоимость билетов на спектакль Чулпан Хаматовой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Чулпан Хаматова
венецианский кинофестиваль
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