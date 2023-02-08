Уехавшая из России Анна Нетребко сильно затосковала по Родине

Уже год назад 51-летняя Анна Нетребко приняла решение жить и выступать в Европе. Она сделала ряд скандальных высказываний, после которых потеряла часть российских поклонников, но при этом ни разу не попыталась забрать свои слова назад или оправдаться. Все это время оперная певица разъезжает по заграничным театрам и демонстрирует счастливую жизнь в социальных сетях. Однако внимательные поклонники заметили, что не все так прекрасно у артистки, как может показаться на первый взгляд.

Уже несколько месяцев Нетребко мечется между странами и городами, нигде не останавливаясь надолго. Куда-то она приезжает ради выступлений, в куда-то для отдыха с семьей. И постоянного места, которое Анна могла бы назвать своим домом, у нее, по всей видимости, нет. Отсюда и появляется тоска по былым временам и Родине, считают пользователи Сети.

Недавно вокалистка опубликовала в личном блоге новую сторис, которая только подтвердила эти предположения. Анна приготовила для близких целую кастрюлю борща. Да не обычного, а именно кубанского. Отметим, что Нетребко является уроженкой Краснодарского края. Так что можно говорить, что певица полностью от России не отреклась, и иногда все же сильно тоскует.

Ранее Анна Нетребко устроила дебош в бутике за границей.