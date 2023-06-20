Покинувшая Россию Яна Троянова прокомментировала удаление сериала «Ольга» из Сети

Весной этого года актриса Яна Троянова сделала заявление, которое шокировало многих ее фанатов. Она призналась, что практически в страхе бежала из страны и теперь не намерена возвращаться. Перед своим окончательным отъездом из России артистка закончила работу над финальным сезоном сериала «Ольга», показ которого закончился прямо перед афишированием политических взглядов исполнительницы главной роли. А недавно стало известно, что, несмотря на большую популярность, проект удалили из всех онлайн-кинотеатров.

Сервисы, которые предпочли избавиться от многосерийной картины, свое решение никак не прокомментировали. Однако многие пользователи уверены, что причина кроется как раз в скандале вокруг Трояновой. Недавно актриса лично вышла на связь и рассказала, что думает по поводу исчезновения «Ольги» из Сети. По ее признанию, она даже не думала об этом, так как у нее сейчас слишком много всего, на что следует обращать внимание в первую очередь.

«Было много других вещей, о которых действительно нужно думать, следить за тем что происходит… Это последнее, о чем бы я вообще подумала в этой жизни. Это, кстати, дубль два. Это уже происходило с нами», - отметила Яна.

К слову, участь «Ольги» постигла и шоу «Последний герой». В нем Троянова выступала в роли ведущей. Но после интервью Юрию Дудю* (Признан иноагентом на территории РФ) оно пропало из всех онлайн-платформ.

Актриса подчеркнула, что ответственность за удаление проектов полностью лежит только на ней. Она осознавала, что подобное может произойти. Более того, Яна считает, что это только самое начало, но она отдает отчет всем своим действиям.

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