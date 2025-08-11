Уехавшая из России актриса Мария Шалаева устроилась на работу в такси. Об этом стало известно из соцсетей.

Актриса Мария Шалаева вышла на связь с подписчиками и рассказала, что устроилась на работу в такси в Париже.

«Как-то стыдно, неловко даже… Сегодня мой первый рабочий день в такси. Ну, кстати, волнуюсь я также, как будто бы это мой первый съемочный день», — рассказала она.

В комментариях подписчики актрисы поддержали ее и призвали не опускать руки: «Маша прорвемся! Я тоже стаканы собираю в лондонском баре», «Машка, все поменяется. И ты еще снимешь свой первый сериал про работу в такси!».

Марии Шалаевой 44 года. Она снималась в фильме «Русалка» Анны Меликян, «Нирвана», «Заложники» и «Кто-нибудь видел мою девчонку?».

В 2022 году актриса уехала вместе с детьми в Париж, где и живет до сих пор.

