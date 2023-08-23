Возможен летальный исход: инфекционист ответила, стоит ли россиянам опасаться лихорадки Денге
Врач Провоторова объяснила, стоит ли россиянам переживать из-за лихорадки Денге.
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Лихорадка Денге, как и Зика и Западного Нила, а также малярия регистрируются у россиян, причем как в легкой, так и тяжелой формах. Об этом, а также об опасности и симптомах заболевания рассказала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.
По ее словам, распространение инфекции связано с глобальным изменением климата и расширением эндемичных регионов. К примеру, по данным ВОЗ, около половины населения земли подвержено риску заболеть лихорадкой Денге. Сейчас она обнаружена приблизительно в 130 странах и ежегодно регистрируются от 100 до 400 миллионов случаев.
На данный момент в нашей стране зарегистрированы только завозные случаи лихорадки Денге. Как повлияет изменение климата на распространение инфекции на территории России, а также появятся ли собственные эндемичные регионы, предсказать невозможно. Но прямо сейчас мнение экспертов схожее: риск распространения инфекции на территории России маловероятен в связи с отсутствием благоприятных условий для жизнедеятельности переносчиков инфекции.
Маргарита Провоторова
Врач-инфекционист, ведущий консультант по лабораторной медицине
Основные переносчики заболевания – комары. И в жарком, особенно влажном климате, возбудители этой тропической инфекции активны круглый год. Поэтому не стоит надеяться, что, отправляясь в страны вечного лета зимой, вероятность привезти неприятный сюрприз из отпуска уменьшится.
В список стран, где нужно быть начеку и защищать себя от укусов, попадает все больше любимых мест отдыха наших соотечественников. Среди них: Таиланд, Индонезия, Индия, Вьетнам, Филиппины, Аргентина, Куба, Доминиканская республика, Бразилия.
К вирусу восприимчивы все возрастные группы. Инкубационный период в среднем составляет 5-8 дней. Клинические проявления очень похожи на грипп: резкое повышение температуры до уровня примерно 39°C, появление сильных мышечных и суставных болей, сильная головная боль. Также для патологии характерны следующие симптомы:
- увеличение лимфатических узлов;
- боли в горле, тошнота и рвота;
- сыпь на грудной клетке, туловище на 3-5 день заболевания;
- сыпь, сопровождающаяся сильным зудом с последующим шелушением кожи.
Стоит помнить еще вот о чем. Если у вас высокая температура и есть подозрения, что это может быть лихорадка Денге, не стоит принимать привычные жаропонижающие (НПВС) без консультации врача. Дело в том, что такие препараты, как Ибупрофен и Ацетилсалициловая кислота, повышают риск кровотечения.
Маргарита Провоторова
Врач-инфекционист, ведущий консультант по лабораторной медицине
Лихорадка Денге опасна своим тяжелым течением и осложнениями, которые, в случае неоказания своевременной помощи, могут даже привести к смерти. Чтобы быстро разобраться в причине недомогания, эксперт рекомендует сдать ПЦР-тест на возбудителя инфекции.
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