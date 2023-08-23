Возможен летальный исход: инфекционист ответила, стоит ли россиянам опасаться лихорадки Денге

Лихорадка Денге, как и Зика и Западного Нила, а также малярия регистрируются у россиян, причем как в легкой, так и тяжелой формах. Об этом, а также об опасности и симптомах заболевания рассказала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

По ее словам, распространение инфекции связано с глобальным изменением климата и расширением эндемичных регионов. К примеру, по данным ВОЗ, около половины населения земли подвержено риску заболеть лихорадкой Денге. Сейчас она обнаружена приблизительно в 130 странах и ежегодно регистрируются от 100 до 400 миллионов случаев.