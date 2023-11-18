Уехавшая из России 33-летняя певица Рита Дакота пожаловалась на сложности в США

Певица Рита Дакота вместе с мужем Федором Белогаем и дочерью Мией от коллеги по сцене Влада Соколовского отправилась зимовать в США. Она пожаловалась на трудности с арендой жилья в Лос-Анджелесе.

По словам 33-летней артистки, владельцы дома, который они присмотрели для аренды на несколько месяцев, отказываются заключать договор без проверки.

«Сейчас нас проверяют хозяева – нашу платежеспособность, деньги на суету, кредитную историю, социальное страхование, рекомендации от предыдущих хозяев, что мы адекватные. Всякие там тонкости американские», — приводит The Voice слова Дакоты.

Она призналась своим подписчикам в соцсети, что мечтает жить в этом доме с террасой на крыше и с «Голливудом из ванной». При этом Рита подчеркнула, что не собирается уезжать из России надолго, так как предстоящим летом участвует в нескольких музыкальных фестивалях.

Кроме того, артистка пожаловалась на слишком высокие цены в США. По мнению исполнительницы хита «Электричество», в Лос-Анджелесе все в три раза дороже, чем на Бали, и в четыре раза дороже, чем в России.

Так, например, за маникюр, педикюр и наращивание ресниц придется заплатить около 50 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что Рита Дакота периодически прибегает к помощи косметологов. Она часто рассказывает в личном блоге о своих уколах красоты и пластических операциях. Так, после родов она решилась на липосакцию, чтобы убрать лишние складки на теле.