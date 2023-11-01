Рита Дакота рассказала о своих проблемах с кожей лица и шеи

Рита Дакота призналась, что у нее проблемы с кожей лица и шеи, об этом сообщает The Voice.

Певица Рита Дакота не скрывает, что периодически прибегает к помощи косметологов. Она часто рассказывает в личном блоге о своих уколах красоты и пластических операциях. Так, после родов она решилась на липосакцию, чтобы убрать лишние складки на теле.

Накануне певица приехала на процедуры в элитную подмосковную клинику, чтобы показать подписчикам, как она готовится к процедурам.

«Нет, это не образ на Хэллоуин. Это я приехала в клинику в заломы на шее и над бровями уколоть гиалуронку. Потому что мне больше не 17», — рассказала звезда.

В 2022 году Рита Дакота сделала ринопластику. Искривление носа у знаменитости произошло после падения и неудачного пирсинга. Все это время ей приходилось маскировать недостаток фильтрами или правильным ракурсом. Впрочем, позже певица все же решилась на операцию, о чем теперь ни капли не жалеет. По ее словам, это было одним из лучших решений в жизни.

Ранее мы писали о том, что Рита Дакота прокомментировала поцелуй мужа с другой девушкой на их свадьбе.