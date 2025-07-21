Уехавшая из РФ Жанна Агалакова* пожаловалась на школьные учебники в США

Уехавшая из России в 2022 году журналистка Жанна Агалакова* (признана иноагентом на территории РФ) пожаловалась на отсутствие исторических фактов о Великой Отечественной войне в американских школьных учебниках.

Бывшую ведущую новостей на Первом канале возмутило, что в США детям не рассказывают о погибших в СССР во время Второй мировой войны. Агалакова* заверила, что попыталась сама рассказать дочери о событиях 1941-1945 годов.

«Я спрашивала ее: "Кто победил во Второй мировой войне?" Я хотела, чтобы она знала про 26 миллионов жизней, которые мы потеряли, которые как-то очень впроброс, а то и вовсе не написаны в учебниках в школе, в которую она ходила», — приводит Lenta.Ru слова Агалаковой*.

Экс-телеведущая уточнила, что дочь училась во французской школе в Нью-Йорке. При этом Аличе, по мнению Агалаковой*, не хочет быть русской, так как у нее итальянские корни.

Ранее Агалакова рассказала о проблемах после отъезда из России. Она призналась, что после переезда во Францию в феврале 2022 года испытывала сложности адаптации в новой стране. Сейчас журналистка смогла наладить жизнь за границей, но постоянной работы у нее нет.

*Признана иностранным агентом на территории России