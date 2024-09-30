«Эта вина со мной»: экс-ведущая Первого канала Агалакова рассказала о жизни после отъезда из России
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Экс-ведущая Первого канала Агалакова рассказала о проблемах после отъезда из РФ. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале «И грянул Грэм».
Жанна Агалакова призналась, что после переезда из России во Францию в феврале 2022 года испытывала сложности адаптации в новой стране.
«Решение было легко принять, тут все довольно просто. Я осознавала, что сейчас все изменится, и не будет ни зарплаты, ничего, надо будет где-то жить, что-то есть. Организация жизни потом — это было сложно, а решение нет, оно было однозначным», — заявила она.
При этом сейчас журналистка смогла наладить жизнь за границей, но постоянной работы у нее пока нет.
«Я живу в Париже, у меня все хорошо. У меня прекрасная семья. Мне бы еще работу хорошую, вообще было бы классно», — рассказала она.
Вспоминая о работе ведущей на Первом канале, Агалакова заявляет, что жалеет об этом опыте.
«Я думаю, что, наверное, до конца моих дней будет эта вина со мной», — добавила она.
Ранее мы писали о том, что ведущая Агалакова семь лет ждала предложения от мужа-итальянца.