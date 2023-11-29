Уехавшая из РФ Вера Брежнева после развода живет в скромной квартире в Киеве

После отъезда из России певица Вера Брежнева проживала на шикарной вилле Константина Меладзе в Италии. После развода артистке пришлось собрать вещи и вернуться в Киев, где у нее есть скромная квартира.

В последнее время артистка часто бывает на Украине, где пытается записывать песни и выступать с концертами. В соцсетях Брежнева показала интерьер своей квартиры. На опубликованных кадрах запечатлена гостиная с двумя белыми диванами и журнальным столиком. Отличительной чертой комнаты является широкое окно от угла до угла, которое певица задрапировала белым тюлем, сообщает Утро.ру.

Кроме сольной карьеры Брежнева пытается заработать в социальных сетях - она запустила марафон трансформации. Пользователи Сети предположили, что бывшая солистка «ВИА Гра» испытывает трудности с деньгами.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева до переезда из России скупала в стране элитную недвижимость. Однако с частью жилплощади пришлось распрощаться после развода с композитором Константином Меладзе. Зарабатывала исполнительница в России прилично, несмотря на скромный райдер. С налогами Брежнева проблем не имела, все оплачивала вовремя.