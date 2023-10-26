На что Вера Брежнева тратила заработанные сотни миллионов рублей в России

Певица Вера Брежнева до переезда из России скупала в стране элитную недвижимость. Однако с частью жилплощади пришлось распрощаться после развода с композитором Константином Меладзе, передает Woman.ru.

Зарабатывала исполнительница в России прилично, несмотря на скромный райдер. С налогами Брежнева проблем не имела, все оплачивала вовремя. На полученные после концертов и прочего миллионы рублей она скупала движимое и недвижимое имущество.

Так, до развода с Меладзе у Веры был дом в элитном комплексе «Миллениум парк» на Рублевке. Стоимость такого особняка достигала 300-400 миллионов рублей. Однако теперь Брежнева не имеет никакого отношения к этому жилищу. Дом был переписан на маму Константина и продан. Певица же ничего со сделки не получила.

В Москве у Брежневой осталась элитная однокомнатная квартира, ее стоимость достигает 70 млн рублей. Но и от нее звезда решила избавиться. Не спешат Вера и Константин с продажей итальянской жилплощади — эта страна горячо любима бывшими супругами после отъезда из России.

Ранее Валерий Меладзе прокомментировал слухи о разводе брата с Брежневой из-за разногласий в политике. Певец завил, что такая причина является вымышленной.