«Народ никогда не забудет гнилое нутро»: Вика Цыганова назвала «предателем» уехавшую из России Земфиру*

Вика Цыганова раскритиковала «переобувшихся» артистов, уехавших из России. В своем Telegram-канале певица назвала «предателем» Земфиру* (признана иноагентом на территории РФ), пытающуюся вернуться в страну.

Артистка напомнила, как эмигрировавшая во Францию в 2022 году Земфира* сначала не поддерживала Россию, а через год «переобулась», когда потребовала Минюст признать незаконным присвоение ей статуса иноагента. Тогда же СМИ сообщали, что исполнительница хита «Ромашки» получила французское гражданство, но та поспешила опровергнуть эту информацию.

«Предатели ползут на Родину. <…> Сейчас Земфира* отказалась от политических высказываний на своих концертах и запрещает приносить флаги с плакатами. Земфира регулярно и безуспешно пытается оспорить статус иноагента в российском суде», — отметила Вика Цыганова.

Певица также высказала опасение относительно того, что «эта змея под чьей-то защитой приползет в Москву и будет со сцены Кремлевского дворца учить Родину любить».

Вспомнила Вика Цыганова и о лидере рок-группы «Несчастный случай» Алексее Кортневе. В 2022 году музыкант выступил с резкими высказываниями против РФ и уехал из страны, но вскоре вернулся и попытался продолжить концертную деятельность. Артистка заявила: «Пару дней назад внезапно выяснилось, что Кортнев вернулся и теперь заявляет, что никуда и не уезжал, а с самого начала поддерживает русский народ».

Знаменитость резко осудила артистов за «переобувку» и подчеркнула: «Сколько бы они теперь ни давали интервью и ни рассказывали о помощи Донбассу, народ никогда не забудет их гнилое нутро».

Ранее мы писали о том, что Земфира* обратилась к россиянам на концерте в Берлине: «За меня там все молятся».

*признана иноагентом на территории РФ