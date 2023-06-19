Уехавшая из РФ певица Алла Пугачева скрывается на «израильской Рублевке»

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад артистка переехала в Израиль и оборвала все связи с нашей страной. После этого по Сети стали распространяться слухи о бедной жизни знаменитости на чужбине. В эфире шоу «Новые русские сенсации» местная жительница Израиля рассказала о судьбе Пугачевой.

Как оказалось, исполнительница хита «Арлекино» выбрала для жизни район Питуах самого дорого города. Данную локацию называют «израильской Рублевкой». Рядом с домом Аллы Борисовны находятся пляж и школа для ее наследников. Сама недвижимость имеет три этажа и две открытых террасы. По данным СМИ, стоимость особняка артистки составляет 6 миллионов долларов.

«На самом деле, довольно скромно», — цитирует The Voice высказывание женщины из эфира шоу.

Также местная жительница заявила, что очень часто встречает семейство Пугачевой на прогулке.

Ранее друг Лаймы Вайкуле заявил, что 74-летняя Алла Пугачева в Израиле «улыбается и вся сияет». Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 54-летний муж актрисы Екатерины Стриженовой перенес восьмичасовую операцию на позвоночнике.