Друг Лаймы Вайкуле рассказал, как на самом деле живет в Израиле певица Алла Пугачева

Алла Пугачева уже давно не находится на территории РФ. Год назад певица перебралась в Израиль и оборвала связи с Россией. Поговаривают, жизнь артистки не очень удачно складывается в другой стране, поэтому она размышляет о возвращении в Москву. В личном блоге Лаймы Вайкуле неизвестный оставил комментарий, который опровергает подобные сообщения.

Мужчина решил сохранить анонимность, поэтому он не стал раскрывать свою личность. Вместо этого он радушно поприветствовал Вайкуле и рассказал ей о встрече с Пугачевой. По информации осведомителя, жизнь в Израиле пошла исполнительнице хита «Арлекино» на пользу, поэтому она «улыбается и вся сияет». Также мужчина отметил, что артистка находится в «хорошем настроении».

К слову, сама Вайкуле не стала реагировать на комментарий знакомого.

Ранее сообщалось о том, что певица Лайма Вайкуле с «перекошенным лицом» напугала своим внешним видом. Посмотрев новое фото артистки, пользователи Сети заявили: «Рак вернулся». Подробности смотрите в этой статье.

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