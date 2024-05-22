Панин* страстно поцеловал Лайму Вайкуле на сцене: положил к ногам цветы

Актер Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ) выскочил на сцену и поцеловал в щеку Лайму Вайкуле в Лос-Анджелесе. Кадры появились в Telegram-канале «Хуже и не скажешь».

На кадрах артист среди зрителей наблюдает за выступлением исполнительницы. Алексей* был в джинсах, пиджаке и в кепке. Он принес с собой цветы, которые бросил к ногам Лаймы. Она же была в черном наряде – блузке и длинной юбке. А на ее голове была черная кепка. Выступление состоялось в Лос-Анджелесе, пишет источник.

«Встретились в Лос-Анджелесе экстремист Алексей Панин* и кормилица Лайма Вайкуле на фестивале русскоязычной музыки. Дело дошло до поцелуев», – говорится в сообщении.

На опубликованном ролике актер подходит к певице и целует ее в щеку. А после что-то говорит. Женщина смущается. А после продолжает петь, танцуя под ритмичные мотивы. Все это происходило на фестивале русскоязычной музыки «Weho Mishka».

Напомним, что данное мероприятие проводится каждый год уже на протяжении 20 лет. Со временем только менялось его название. В основном здесь выступают выходцы из бывших республик СССР.

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*признан иноагентом на территории РФ