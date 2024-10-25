Уехавшая из РФ Кристина Орбакайте снялась в платье под водопадом

53-летняя исполнительница раскрыла, что несколько дней назад прилетела с мужем на Бали.

Орбакайте замужем за предпринимателем Михаилом Земцовым. Артистка рассказывала, что познакомилась с будущим супругом в день его рождения. В 2004 году бизнесмен отмечал праздник в Майами, а дочь Аллы Пугачевой ошиблась адресом и оказалась в особняке Земцова, хотя искала жилище композитора Игоря Николаева.

Спустя год после этой встречи пара узаконила свои отношения в США. Орбакайте объясняла, что у нее не было сил собирать необходимые бумаги, справки, а также анализы ради торжества в РФ, чтобы ей разрешили брак с иностранцем. По словам звезды, даже статус ее матери никак бы не помог в этом бюрократическом процессе, вследствие чего свадьбу в Москве певица не рассматривала, и ее муж на этом не настаивал. 30 марта 2012 года у супругов родилась дочь Клавдия.

У Орбакайте также есть двое детей от других мужчин: 33-летний первенец Никита от певца Владимира Преснякова и 26-летний сын Дени от бизнесмена Руслана Байсарова.

Ранее мы писали, что Орбакайте после провальных гастролей в США спела на улице в Австралии.