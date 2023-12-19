Уехавшая из РФ Алла Пугачева возглавила список самых дорогих звезд российского шоу-бизнеса

Уехавшая из России 74-летняя певица Алла Пугачева возглавила список самых дорогих артистов. За выступление Примадонны на новогоднем корпоративе придется заплатить 45 миллионов рублей.

По данным портала Super.ru, на втором месте оказался бывший муж «женщины, которая поет» Филипп Киркоров. Он готов выступать на новогодних частных мероприятиях за 10 миллионов рублей.

На третьем месте в списке самых дорогих звезд расположился Григорий Лепс с гонораром в 9,85 миллионов рублей. Всего на миллион меньше обойдётся выступление наставницы шоу «Голос» Полины Гагариной.

Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков готов развлекать публику в Новый год за 8 миллионов рублей. Далее следует опальный телеведущий Иван Ургант – 7 миллионов рублей.

Дешевле обойдется концерт Николая Баскова. Его можно пригласить за 5,8 миллиона рублей. Дима Билан попросит за корпоратив 4,3 миллиона рублей. Самая низкая стоимость оказалась у кумира молодежи Клавы Коки – она готова работать в новогодние праздники всего за 3 миллиона рублей.

Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал, что в этом году артистами так называемого первого эшелона стали Zivert, Анна Аsti и Сергей Жуков.