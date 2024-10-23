Уехавшая из РФ Алла Пугачева неожиданно вошла в пятерку лучших артистов 2024 года

Полина Гагарина и Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, стали самыми лучшими певцами в России по итогам 2024 года согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что Полина Гагарина третий год подряд лидирует по результатам опросов россиян. В этом году ее имя назвали 19% респондентов.

Примечательно, что исполнительница хита «Драмы больше нет» обошла в списке самых востребованных артистов Ларису Долину, которая набрала 10%.

Третье место разделили между собой Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Anna Asti (Асти), Валерия и Ирина Аллегрова. Все они получили по 7% голосов.

На четвертой позиции расположилась Пелагея с поддержкой 6% опрошенных. В пятерку лидеров неожиданно попала уехавшая из России Алла Пугачева – она набрала 5% голосов.

В первой десятке оказалась и оскандалившаяся на «голой» вечеринке Лолита Милявская (4%), Слава и Елена Ваенга (по 3%).

Впервые в список попала исполнительница хита «Матушка-Земля» Татьяна Куртукова. За ней следуют Юлия Чичерина, Юлия Zivert, Мари Краймбери, Максим, Надежда Кадышева и Люся Чеботина.

В этом году на фоне скандального развода 2% респондентов назвали певицу Алсу. А вот Клава Кока, которая в прошлом году набрала 3%, в этом году в список лидеров не попала.

У мужчин первое место второй год подряд досталось Ярославу Дронову. Исполнитель хита «Я русский» набрал 38% голосов. На втором месте расположился Олег Газманов, получив 19%. Тройку лидеров замкнул Григорий Лепс с поддержкой 10% респондентов.

Далее следуют Николай Басков и Филипп Киркоров (по 6%), Сергей Лазарев и Николай Расторгуев (по 5%), Лев Лещенко (4%), Леонид Агутин и Стас Михайлов (по 3%). Дима Билан, рэпер Василий Вакуленко (Баста), а также уехавшие из России Валерий Меладзе и лидер ДДТ Юрий Шевчук набрали по 2%.

Ранее SHAMAN заявил, что не собирается продавать водку под брендом «Я русский». Он подтвердил, что подал заявку на регистрацию соответствующего товарного знака, но не с коммерческой целью.