«Не наказали, а могли»: в чем уехавшая из страны Мария Машкова раскаялась перед россиянами

В последнее время внимание публики приковано к дочери Владимира Машкова. Год назад его наследница со скандалом покинула территорию РФ и оборвала все связи не только с нашей страной, но и со своей семьей. Мария Машкова обосновалась в США и там с нуля начала актерскую карьеру. В России негативно отнеслись к подобному поступку знаменитости, поэтому на днях ее вырезали из военного фильма «Операция "Престол"». В личном блоге Машкова прокомментировала сложившуюся ситуацию.

По словам Марии, ее справедливо вырезали из отечественного проекта. Актриса заявила, что она по собственному желанию отказалась от съемок в данном фильме. Решение далось знаменитости нелегко, однако она не жалеет о содеянном.

«Благодарю продюсеров проекта за понимание. Меня не наказали ни словом, ни рублем. А могли», — цитирует StarHit слова Машковой.

Ранее отрекшаяся от России Мария Машкова сделала заявление после своей первой премьеры в США. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой мама Андрея Аршавина раскритиковала его жен и заявила, что их интересовали только деньги.