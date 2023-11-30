Уехавшая из РФ 56-летняя Оксана Фандера поседела и изменилась до неузнаваемости

Уехавшая из России актриса Оксана Фандера решила придерживаться тренда на естественность, перестала красить волосы и отрастила длинные седые локоны.

Проживающая почти два года в Грузии 56-летняя жена Филиппа Янковского редко балует своих поклонников фотографиями, поэтому новое селфи повергло пользователей в шок.

Оказалось, что эмиграции Фандера стала полностью седая. К тому же, она перестала ухаживать за собой и превратилась в женщину, которой внешне намного больше ее реального возраста.

«Почему такие перемены? Была же когда-то настоящей красоткой... Лет ещё не так много, а на вид старуха», - приводит портал «7Дней.ru» комментарии поклонников актрисы.

Ранее мы писали, что в последнее время поклонники Филиппа Янковского были встревожены: им казалось, что актер находится на грани развода с Оксаной Фандерой. На этот раз Янковский решил прервать молчание и прокомментировать ситуацию. В личном блоге мужчина поделился трогательной фотографией с супругой.