Актеры Филипп Янковский и Оксана Фандера воссоединились в Грузии после сообщений о разводе

Актер Филипп Янковский не относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся новостями о себе. Мужчина ведет уединенный образ жизни и редко общается с прессой, вот почему в Сети мало информации о нем. В последнее время поклонники артиста были встревожены: им казалось, что Филипп находится на грани развода с Оксаной Фандерой. На этот раз Янковский решил прервать молчание и прокомментировать ситуацию.

В личном блоге мужчина поделился трогательной фотографией с супругой. Актер не стал подписывать снимок, однако улыбки на лице знаменитостей и их счастливый взгляд говорят сами за себя. Увидев публикацию, подписчики радостно отреагировали.

«Смотришь на фото и улыбаешься, невольно заряжаешься светом и добром. Очень красивые», — цитирует Woman.ru пользователей Сети.

Напомним, что в 2018 году Оксана приостановила свою актерскую деятельность и вскоре переехала в Грузию. При этом ее супруг остался в Москве из-за плотного рабочего графика. Поговаривали, мужчина изредка навещал избранницу и большую часть времени проводил в Москве. Вот почему возникли разговоры о расставании знаменитостей.

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