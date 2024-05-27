Уехавшая из РФ 53-летняя певица Наргиз Закирова вышла замуж в США

Уехавшая из России певица Наргиз Закирова вышла замуж в США. Избранником скандальной артистки стал техник из ее музыкальной команды Антон Ловягин.

В своем блоге 53-летняя Закирова похвасталась, что мужчина, который младше нее на 11 лет, был рядом в самые трудные времена.

«Ничто не может сломить твою искреннюю любовь ко мне, но главное — твою веру в то, что ничто и никто не может сломить меня. За что я тебе бесконечно благодарна. Началась новая глава моей жизни», — разоткровенничалась Наргиз.

Ранее артистка призналась, что состоит в отношениях с Ловянгиным более 10 лет.

Мы также сообщали, что Наргиз приходится на всем экономить и искать источники хоть какого-то дохода. С певицей не хотят связываться и прокатчики за рубежом. Продюсер Сергей Лавров считает, что артистке придется выступать в американских ресторанах.