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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 мая 2024, 11:13
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Уехавшая из РФ 53-летняя певица Наргиз Закирова вышла замуж в США

Уехавшая из РФ 53-летняя певица Наргиз Закирова вышла замуж в США

© Starface.ru

Уехавшая из России певица Наргиз Закирова вышла замуж в США. Избранником скандальной артистки стал техник из ее музыкальной команды Антон Ловягин.

В своем блоге 53-летняя Закирова похвасталась, что мужчина, который младше нее на 11 лет, был рядом в самые трудные времена.

«Ничто не может сломить твою искреннюю любовь ко мне, но главное — твою веру в то, что ничто и никто не может сломить меня. За что я тебе бесконечно благодарна. Началась новая глава моей жизни», — разоткровенничалась Наргиз.

Ранее артистка призналась, что состоит в отношениях с Ловянгиным более 10 лет.

Мы также сообщали, что Наргиз приходится на всем экономить и искать источники хоть какого-то дохода. С певицей не хотят связываться и прокатчики за рубежом. Продюсер Сергей Лавров считает, что артистке придется выступать в американских ресторанах.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Наргиз Закирова
свадьба