Уехали из Москвы: Ширвиндт с семьей распродают имущество после неприятной истории

Телеведущий Михаил Ширвиндт уехал из Москвы вместе с женой и сыном после перепалки с Талызиной. Перед этим звездная семья продала элитную недвижимость на Чистых прудах. Об этом сообщает PROZVEZD.

Супруга артиста рассказала, что они планируют переехать в загородный дом и уже погрузили вещи. Пара совсем не жалеет о своем решении расстаться со светской столицей.

«В данный момент в связи с отъездом из Москвы я прощаюсь со своими установками по отношению к пространству, обществу и вещам», – призналась Анастасия.

Девушка отметила, что раньше отдавала предпочтение престижу, но теперь пересмотрела свои взгляды и выбирает комфорт. Жена Ширвиндта избавилась и от старых вещей – раздала друзьям и отдала на благотворительность. Где именно будет жить звездная семья, пока неизвестно. Но поклонники не исключают, что они поселятся рядом с отцом телеведущего.

«Я не хочу жить в «модном районе», носить «трендовые вещи», которые носят все, общаться с людьми, с которыми «нужно и полезно общаться», – подытожила Анастасия.

Ранее мы писали о том, как журналист Михаил Шахназаров раскритиковал коллегу Михаила Ширвиндта после его слов о полоумных старушках. Писатель считает, что не телеведущему, ничего не добившемуся в жизни, судить пожилых актрис, давно заработавших свои имена. После ряда громких интервью Ширвиндт заявил, что ведущий Манучаров «находит полоумных старушек, которые выжили из ума, и начинает с умным видом с ними разговаривать».