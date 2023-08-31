Шахназаров назвал оскорбившего Талызину и Васильеву Ширвиндта бездарностью

Журналист Михаил Шахназаров раскритиковал коллегу Михаила Ширвиндта после его слов о полоумных старушках. Писатель считает, что не телеведущему, ничего не добившемуся в жизни, судить пожилых актрис, давно заработавших свои имена.

Напомним, что скандал начался после интервью артистки Валентины Талызиной Вячеславу Манучарову, в котором она сделала несколько громких высказываний, в том числе, что певица Алла Пугачева скрывает свое настоящее отчество. Это возмутило многих пользователей Сети, но за звезду кинематографа попытался вступиться Ширвиндт. Правда, не лучшим образом. Он призвал перестать поливать грязью актрису и обвинил во всем Манучарова, который «находит полоумных старушек, которые выжили из ума, и начинает с умным видом с ними разговаривать».

Это заявление телеведущего наделало еще больше шума. Оскорбилась и Талызина, которую он защищал. Она даже публично напомнила о всех своих заслугах, чтобы показать, что еще точно в своем уме. Теперь во все это решил вмешаться и Шахназаров. В своем шоу «Полный Абзац» он сообщил, что считает Ширвиндта бездарностью, ведь он ничего в жизнь стоящего так и не сделал.

«Ты на себя посмотри! Ты ресторанный во всех отношениях и в этой жизни ничего не сотворил. Ни на сцене, ни в кино, ни в ТВ. Зачем оскорблять старых женщин?», - обратился Шахназаров к Ширвиндту.

Ранее журналист Михаил Шахназаров высказался и об актере Алексее Панине*(Признан иноагентом на территории РФ) и рассказал об их встрече.