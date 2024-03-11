«Уехала с обширным инфарктом»: Анастасия Ефремова рассказала о страшных последствиях подтяжки лица

Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия рассказала, что попала в больницу с инфарктом после того, как сделала круговую подтяжку лица в одной из клиник Подмосковья. Об этом она рассказала в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Первую подтяжку лица Анастасия Ефремова сделала еще в 40 лет. Тогда жизнь женщины сильно изменилась: она развелась с мужем и очень похудела на фоне стресса. Сестре актера захотелось изменений, и она решилась на них, когда узнала, что в Королеве, где живет Анастасия, открыли первую в городе пластическую клинику.

Анастасия оказалась первым клиентом. В клинику приехал хороший профессор, у которого были «золотые руки». Все прошло хорошо, и во время пандемии Ефремова вновь захотела сделать подтяжку в этом же медучреждении.

«Врач был уже другой. Надо было собрать анализы, я пошла собирать и к кардиологу. Он сказал, что категорически сейчас нельзя делать. А анестезиолог клиники той сказал, что это ерунда», — пояснила сестра актера.

Ефремова не прислушалась к кардиологу и все-таки решилась на подтяжку. После этого у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем.

«В итоге через две недели я уехала с обширным инфарктом», — рассказала она.

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