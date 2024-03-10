Телеведущая Ида Галич раскрыла, какие процедуры делает у косметолога

Телеведущая Ида Галич поделилась с подписчиками, какие процедуры она делает у косметолога. Об этом сообщает Газета.Ru.

В личном блоге Ида Галич опубликовала фото, на котором предстала без макияжа и фильтров. По признанию знаменитости, она делает процедуры для омоложения лица.

«У меня нет филлеров. Только, может, старые запасы в верхней губе. Колю ботулотоксин, люблю фототерапию BBL. Несколько раз делала альтеру. Иногда колю курс витаминов, название не выговорю», — рассказала Ида Галич.

Кроме того, недавно блогер сообщила, что решила заняться своим здоровьем и отказалась от неправильного питания и алкоголя. На этой неделе Ида Галич поделилась своим рекордом и заявила, что не пила спиртное 60 дней. По словам телеведущей, ей понравился эксперимент с отказом от неправильного питания и алкоголя, и она планирует его повторить.

«Кстати, сегодня закончилась моя аскеза. Вы все в опасности. А вообще, мне очень понравилось без газировки, чипсов, фастфуда и алкоголя. Еще один крутой опыт для моего организма», — отметила знаменитость.

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