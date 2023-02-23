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01:00, 23 февраля 2023
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«Не задыхается»: жена Александра Малинина узнала о его состоянии из сообщения в соцсетях

Зрители рассказали о физической форме 64-летнего певца Александра Малинина.

«Не задыхается»: жена Александра Малинина узнала о его состоянии из сообщения в соцсетях

Фото: Starface.ru

Певец Александр Малинин 18 февраля выступил с концертом в Санкт-Петербурге. Подписчица на странице его жены Эммы рассказала о состоянии и физической форме 64-летнего исполнителя.

«Великолепный вокал, прекрасная физическая форма (танцует и не задыхается)», - говорится в сообщении.

Подписчица пожелала семье Малининых всего наилучшего.

Ранее сообщалось, что Эмма Малинина стала жертвой мошенников. Неизвестные взломали ее аккаунт в соцсетях.

Супруга музыканта признавалась, что пережила настоящий стресс. Малинина сожалела, что удалено много постов.

Однако у нее получилось быстро вернуть аккаунт. В итоге Малинина решила переформатировать блог и сделать из него что-то вроде женского клуба, где будут обсуждаться разные темы.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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Александр Малинин
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