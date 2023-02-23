«Не задыхается»: жена Александра Малинина узнала о его состоянии из сообщения в соцсетях

Певец Александр Малинин 18 февраля выступил с концертом в Санкт-Петербурге. Подписчица на странице его жены Эммы рассказала о состоянии и физической форме 64-летнего исполнителя.

«Великолепный вокал, прекрасная физическая форма (танцует и не задыхается)», - говорится в сообщении.

Подписчица пожелала семье Малининых всего наилучшего.

Ранее сообщалось, что Эмма Малинина стала жертвой мошенников. Неизвестные взломали ее аккаунт в соцсетях.

Супруга музыканта признавалась, что пережила настоящий стресс. Малинина сожалела, что удалено много постов.

Однако у нее получилось быстро вернуть аккаунт. В итоге Малинина решила переформатировать блог и сделать из него что-то вроде женского клуба, где будут обсуждаться разные темы.