«Не задыхается»: жена Александра Малинина узнала о его состоянии из сообщения в соцсетях
Зрители рассказали о физической форме 64-летнего певца Александра Малинина.
Фото: Starface.ru
Певец Александр Малинин 18 февраля выступил с концертом в Санкт-Петербурге. Подписчица на странице его жены Эммы рассказала о состоянии и физической форме 64-летнего исполнителя.
«Великолепный вокал, прекрасная физическая форма (танцует и не задыхается)», - говорится в сообщении.
Подписчица пожелала семье Малининых всего наилучшего.
Ранее сообщалось, что Эмма Малинина стала жертвой мошенников. Неизвестные взломали ее аккаунт в соцсетях.
Супруга музыканта признавалась, что пережила настоящий стресс. Малинина сожалела, что удалено много постов.
Однако у нее получилось быстро вернуть аккаунт. В итоге Малинина решила переформатировать блог и сделать из него что-то вроде женского клуба, где будут обсуждаться разные темы.