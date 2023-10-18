Уехала из страны с близким человеком: ради кого Мария Погребняк бросила троих детей

Модель Мария Погребняк рассказала подписчикам в соцсетях, с кем уехала в путешествие. Девушка недавно заявила, что отправляется в отпуск на неопределенный срок. Для этого она даже оставила троих сыновей с отцом, бабушками и дедушками.

Блогерша не стала говорить, куда именно она поехала, но отметила, что уже давно хотела побывать в этом месте. Позже выяснилось, что Погребняк отправилась в отпуск в компании близкого человека, а именно своей подруги Аланы Мамаевой. Бывшие жены футболистов стали общаться еще несколько лет назад.

«Всем доброе утро, мы уже идем на посадку. Не знаю, когда выйду с вами на связь в следующий раз», – сообщила Мария Погребняк.

В свою очередь, Мамаева поспешила успокоить поклонников и сказала, что девушки будут часто выходить на связь и делиться свежими кадрами из отпуска. Она также добавила, что полет прошел хорошо, несмотря на некоторые проблемы.

«Не обошлось, конечно, без приключений, мы фактически опоздали на рейс, но добрая тетенька в жилетке нам помогла», – поделилась Алана.

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