Уехала из РФ и открыла экстрасенсорные способности: как живет после начала СВО экс-солистка «ВИА Гры» Грановская

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Надежда Грановская после начала СВО покинула Россию и отказалась от музыкальной карьеры. Артистка решила развиваться в экстрасенсорике. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Грановская вместе с мужем проживает на территории Европы. При этом супруг певицы по-прежнему имеет бизнес в России, на котором зарабатывает миллиарды рублей. Окончательно от страны, где стала популярной, не отказывается и Надежда. Она выходит на связь с подписчиками в личном блоге на русском языке.

А вот карьеру вокалистки Грановская решила оставить. Она открыла в себе сверхъестественные способности. По словам Надежды, в нее «входят сущности», поэтому она записывает видеоролики, чтобы просветлять людей. Кроме того, на своих прямых эфирах в Сети она рассказывает о гештальт-психологии, метафизике и квантовой среде. Правда, найти эти ролики не так легко. Дело в том, что записывает их певица под фамилией мужа — Уржумцева.

Напомним, что после начала СВО от карьеры в России отказалась и экс-участница «ВИА Гры» Вера Брежнева. Теперь она ведет соцсети на украинском языке, создает новую музыку и уже без мужа-композитора Константина Меладзе. Пару лет назад супруги решили развестись.

Ранее Альбина Джанабаева намекнула, что Веру Брежневу вычеркнули из семьи Меладзе после развода.