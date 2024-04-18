Уехала из Израиля после юбилея: где сейчас находится Алла Пугачева

75-летняя певица Алла Пугачева уехала на Кипр к мужу Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ). Об этом сообщает Kp.ru.

Напомним, что 15 апреля артистка отмечала свой юбилей. В то время она была в Израиле, где царила неспокойная обстановка. Из-за нее звезде пришлось отменить празднование дня рождения, и она даже осталась одна, без мужа.

Как оказалось, Алла Борисовна не стала скучать в Израиле, а отправилась на Кипр. Об этом сообщают инсайдеры.

«Рассказывают, что Алла Пугачева с семьей в апреле сидит в своих шикарных апартаментах на Кипре: как раз сегодня в Лимасоле заметили у дорогого ресторана ее мужа-иноагента», – говорится в сообщении.

Отмечается, что звезда хочет организовать шумный банкет на Кипре. Но подробностей об этом пока нет.

Несколько дней назад Telegram-канала Mash сообщал, что супруг артистки уехал на Кипр. Артиста якобы заметили в Лимасоле в трех километрах от его дома. Юморист направлялся в дорогой ресторан морской кухни. По словам очевидцев, он торопился и был взволнован.

Напомним, что на Кипре у звездной семьи есть роскошная недвижимость за 10 млн евро. Они приобрели ее в 2017 году.

Ранее мы писали о том, что художник Никас Сафронов рассказал о связи с Пугачевой.

*Признан иностранным агентом на территории России