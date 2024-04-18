«Человек со стержнем»: Никас Сафронов рассказал о связи с Пугачевой

Художник Никас Сафронов заявил, что певица Алла Пугачева закрылась от всех. Никас рассказал о давней связи с артисткой изданию Teleprogramma.pro.

По словам Никаса, когда-то он был близок с Пугачевой. Знаменитости часто бывали в гостях друг у друга и обменивались поздравлениями по праздникам. Художник отметил гибкость ума Пугачевой и назвал ее «человеком со стержнем». Однако на сегодняшний день художник и певица не общаются.

«Сегодня мы не общаемся, она как-то закрылась от всех. Когда-то она приходила ко мне в гости на дни рождения, на Новый год, я бывал у нее в поселке Грязь. Дружить с ней мне было комфортно и легко. Это человек со своим стержнем, но она не коварная», — высказался художник.

По мнению Сафронова, Пугачева является великой артисткой. Он отметил, что певица много гастролировала по стране, выступала бесплатно и даже была в Чернобыле после трагедии.

Ранее Никас Сафронов рассказал о дружбе с Софи Лорен и любовной драме. Подробности читайте в интервью художника для сайта «Страсти».