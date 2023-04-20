Режиссер Никита Михалков ответил на вопрос, как наказывать сбежавших артистов

77-летнему режиссеру Никите Михалкову на брифинге по поводу открытия ММКФ задали вопрос об уехавших артистах. У него поинтересовались, как наказывать сбежавших знаменитостей: лишать ли наград и отменять фильмы с их участием.

Михалков заявил, что этот вопрос «не особо к нему». При этом режиссер отметил, что положение уехавших артистов «трагично»: им ошибочно кажется, что везде ждут.

«Я не за то, чтобы кого-то наказывать. Искреннее понимание, раскаяние, не связанное только с тем, чтобы опять начать безналогово выступать на корпоративах, это сегодня не прокатит», - сказал Михалков. Его ответ приводит сайт kp.ru.

Михалков признался, что «тоже жил в иллюзиях» и, когда рассказывал про самочувствие, проблемы и состояние, на него смотрели «как на сумасшедшего».

Народный артист считает, что по-настоящему русский человек – это тот, кто остается со страной, «когда она в проблемах».

Ранее мы писали, что Михалков впервые за долгое время появился на публике. Он провел пресс-конференцию перед началом ММКФ.