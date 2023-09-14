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12:42, 14 сентября 2023
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Стало известно, куда пропал Борис Смолкин из сериала «Моя прекрасная няня»

Журналисты выяснили, куда пропал Борис Смолкин из «Моей прекрасной няни».

Стало известно, куда пропал Борис Смолкин из сериала «Моя прекрасная няня»

© Starface.ru

Стало известно, куда пропал актер Борис Смолкин, прославившийся после участия в сериале «Моя прекрасная няня». Заслуженный артист России счастлив в браке с молодой женой, а его сын живет в США. Об этом сообщает News.ru.

По данным источника, после февральских событий звезда не покидал Россию. Он продолжает сниматься в кино и выходить на сцену театра. Среди его недавних проектов: «Последний бой», «Ведьма» и «Последний день войны».

К тому же Смолкин ведет актерский курс в санкт-петербургском Балтийском институте. А еще он счастлив с супругой, которая моложе него на 23 года. Их сын Глеб добился больших успехов в фигурном катании, но живет в США. Парень выступает в паре с дочерью Этери Тутберидзе Дианой Дэвис.

В прошлом году стало известно, что молодые люди поженились. Это произошло в американском штате Невада.

Ранее журналисты выяснили, чем занимается 56-летний Дмитрий Нагиев после ухода с ТВ. Когда-то Дмитрий являлся неотъемлемой частью федерального ТВ, однако уже больше года он не появлялся в эфире. Артист отказался вести новый сезон «Голоса» и «Премию МУЗ-ТВ».

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