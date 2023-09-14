Стало известно, куда пропал Борис Смолкин из сериала «Моя прекрасная няня»

Стало известно, куда пропал актер Борис Смолкин, прославившийся после участия в сериале «Моя прекрасная няня». Заслуженный артист России счастлив в браке с молодой женой, а его сын живет в США. Об этом сообщает News.ru.

По данным источника, после февральских событий звезда не покидал Россию. Он продолжает сниматься в кино и выходить на сцену театра. Среди его недавних проектов: «Последний бой», «Ведьма» и «Последний день войны».

К тому же Смолкин ведет актерский курс в санкт-петербургском Балтийском институте. А еще он счастлив с супругой, которая моложе него на 23 года. Их сын Глеб добился больших успехов в фигурном катании, но живет в США. Парень выступает в паре с дочерью Этери Тутберидзе Дианой Дэвис.

В прошлом году стало известно, что молодые люди поженились. Это произошло в американском штате Невада.

Ранее журналисты выяснили, чем занимается 56-летний Дмитрий Нагиев после ухода с ТВ. Когда-то Дмитрий являлся неотъемлемой частью федерального ТВ, однако уже больше года он не появлялся в эфире. Артист отказался вести новый сезон «Голоса» и «Премию МУЗ-ТВ».