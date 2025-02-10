«Удостоился огромной чести»: Садальский рассказал, что Пугачева добавила его в друзья

Актер Станислав Садальский заявил, что певица Алла Пугачева добавила его в друзья в соцсетях. И действительно, артистку можно увидеть в числе 130 тысяч его подписчиков.

Новостью Садальский поделился в личном блоге.

«Я удостоился огромной чести быть принятым в друзья alla_orfey (ник Аллы Пугачевой в соцсетях – прим.), которую никогда не предавал и не предам, поздравьте меня», - говорится в его публикации.

Садальский сопроводил пост фотографией в фуражке и песней Пугачевой под названием «И исчезнет грусть». В ней есть строчки: «Дай мне, Боже, чуть побольше счастья и любви. И друзей хороших тоже, чтоб не подвели».

Интернет-пользователи принялись поздравлять актера, а некоторые отмечали, что «это ответственность». «Теперь будет не так удобно говорить о Максиме (Галкине* – признан иноагентом на территории РФ) плохо. Или же вы останетесь до конца честным и принципиальным?» - обращались к актеру. Также в Сети указывали на тонкий сарказм в публикации Садальского по поводу подписки Пугачевой.

Ранее он раскритиковал актера Максима Аверина и заявил, что тот «из тесного смокинга выпрыгивает, хочет понравиться». Садальский уверен: при таком «частом мелькании» артиста настигнет драма.