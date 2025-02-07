«Из тесного смокинга выпрыгивает, хочет понравиться»: Стас Садальский дал совет Максиму Аверину

Актер Станислав Садальский обратил внимание на частое появление коллеги Максима Аверина. Он считает, что «при таком частом мелькании» у артиста неизбежна драма.

Пост, адресованный Аверину, появился в Telegram-канале Садальского.

«Смотрю на Аверина и грущу… из тесного смокинга выпрыгивает, хочет понравиться, не желай — ни быть первым, ни быть лучшим, а иначе — обратный результат», - рассуждает Садальский.

Он привел слова нового художественного руководителя театра «Ленком» Владимира Панкова.

«Очень точно сказал новый главный «Ленкома» талантливый Панков: куда не придешь, что не включишь - везде Аверин», - говорится в публикации.

Садальский уверен – неправильно часто появляться, иначе растет максимализм, который только мешает. Также он считает – актеру не хватает легкости в игре.

«При таком частом мелькании, мне кажется, драма у актера неизбежна, максимализм гнетет. И вдогонку совет талантливому Максиму - игра должна быть легкой», - заключил Садальский.

Ранее он похвалил ведущую Елену Хангу и назвал самой корректной на нашем телевидении.