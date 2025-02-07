«Из тесного смокинга выпрыгивает, хочет понравиться»: Стас Садальский дал совет Максиму Аверину
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Актер Станислав Садальский обратил внимание на частое появление коллеги Максима Аверина. Он считает, что «при таком частом мелькании» у артиста неизбежна драма.
Пост, адресованный Аверину, появился в Telegram-канале Садальского.
«Смотрю на Аверина и грущу… из тесного смокинга выпрыгивает, хочет понравиться, не желай — ни быть первым, ни быть лучшим, а иначе — обратный результат», - рассуждает Садальский.
Он привел слова нового художественного руководителя театра «Ленком» Владимира Панкова.
«Очень точно сказал новый главный «Ленкома» талантливый Панков: куда не придешь, что не включишь - везде Аверин», - говорится в публикации.
Садальский уверен – неправильно часто появляться, иначе растет максимализм, который только мешает. Также он считает – актеру не хватает легкости в игре.
«При таком частом мелькании, мне кажется, драма у актера неизбежна, максимализм гнетет. И вдогонку совет талантливому Максиму - игра должна быть легкой», - заключил Садальский.
Ранее он похвалил ведущую Елену Хангу и назвал самой корректной на нашем телевидении.