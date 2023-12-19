«Удобно принимать Куни Ли»: Анастасия Волочкова занялась необычной рекламой

Балерина Анастасия Волочкова устроила фотосессию в шпагате с роллами, об этом сообщает Мослента.

Анастасия Волочкова очень часто рекламирует в своем блоге различную продукцию — начиная от массажных кресел и заканчивая одеждой. Накануне к балерине пришли рекламодатели, которые предложили в необычном формате рассказать Волочковой ее подписчикам о суши и роллах.

Балерину буквально усыпали коробками с различными сетами. На кадрах видно, как балерина сидит на фирменном шпагате, а в руках у нее японские палочки и роллы.

«Дорогие друзья, у меня к вам вопрос: „В какой позе удобно принимать Куни Ли?“ Новогодний Куни Ли удобно принимать в любой позе, скажу откровенно и честно», — подписала кадры она.