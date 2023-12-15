«Самая изысканная и царская»: Волочкова поделилась кадрами со своей роскошной свадьбы
47-летняя балерина Анастасия Волочкова показала кадры со своей свадьбы с Вдовиным.
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Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова мечтает встретить мужчину мечты и выйти за него замуж. В прошлом у нее было пышное торжество с бизнесменом Игорем Вдовиным, но официальная роспись не состоялась. Балерина поделилась архивными кадрами со свадьбы в соцсетях.
Звезда постоянно радует своих фанатов разнообразными историями из своей личной жизни. В ее рассказах мелькают бизнесмены, кондитеры, банщики и даже молодые люди, которых она на двадцать лет старше. Однако, несмотря на разнообразие кавалеров, свадьба так и не произошла. В прошлом году Волочкова заявила, что готовится к походу в ЗАГС и даже описывала сценарий торжества в стиле зимней сказки.
Теперь артистка призналась, что всю историю с замужеством она выдумала ради пиара. Важно отметить, что сама Волочкова так и не вступала в брак, даже ее отношения с Игорем Вдовиным, от которого у нее есть единственная дочь Ариадна, оказались фиктивными. Пара устроила роскошный праздник в Санкт-Петербурге, но позже выяснилось, что в ЗАГС они так и не пошли.
Несмотря на расставание с Вдовиным, Волочкова до сих пор вспоминает этот вымышленный свадебный день. Она поделилась с подписчиками архивными кадрами с праздника, сравнив себя с царицей.
«Вот и свадьба для вас. Моя самая изысканная и царская. Екатерининский дворец. Санкт-Петербург. 07.07.07. А следующий день празднования состоялся в Москве в Юсуповском дворце», – написала Анастасия.
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