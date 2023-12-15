«Самая изысканная и царская»: Волочкова поделилась кадрами со своей роскошной свадьбы

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова мечтает встретить мужчину мечты и выйти за него замуж. В прошлом у нее было пышное торжество с бизнесменом Игорем Вдовиным, но официальная роспись не состоялась. Балерина поделилась архивными кадрами со свадьбы в соцсетях.

Звезда постоянно радует своих фанатов разнообразными историями из своей личной жизни. В ее рассказах мелькают бизнесмены, кондитеры, банщики и даже молодые люди, которых она на двадцать лет старше. Однако, несмотря на разнообразие кавалеров, свадьба так и не произошла. В прошлом году Волочкова заявила, что готовится к походу в ЗАГС и даже описывала сценарий торжества в стиле зимней сказки.

Теперь артистка призналась, что всю историю с замужеством она выдумала ради пиара. Важно отметить, что сама Волочкова так и не вступала в брак, даже ее отношения с Игорем Вдовиным, от которого у нее есть единственная дочь Ариадна, оказались фиктивными. Пара устроила роскошный праздник в Санкт-Петербурге, но позже выяснилось, что в ЗАГС они так и не пошли.

Несмотря на расставание с Вдовиным, Волочкова до сих пор вспоминает этот вымышленный свадебный день. Она поделилась с подписчиками архивными кадрами с праздника, сравнив себя с царицей.