Mash: актер Михаил Ефремов снова подаст на УДО в сентябре 2024 года

Актер Михаил Ефремов снова подаст на УДО в сентябре 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Актер Михаил Ефремов после неудачной попытки прошения УДО в колонии попытается снова подать заявление на досрочное освобождение уже в сентябре этого года.

Как утверждают журналисты, проблемы у Ефремова возникли с положительной характеристикой из колонии, где он находится уже 3,5 года. Внутренняя комиссия исправительного учреждения пока не готова одобрить УДО актера.

В то же время у Михаила Ефремова есть и другой вариант — он может обратиться напрямую в суд с прошением об освобождении, однако судебная практика в таких случаях редко встает на сторону заключенных, утверждает Mash.

Напомним, это не первое прошение актера об УДО. Ранее он дважды пытался выйти досрочно — но оба раза получал отказы из-за нарушений режима колонии.

В 2020 году Михаила Ефремова приговорили к 7,5 годам заключения из-за смертельного ДТП в центре Москвы.

Ранее мы писали о том, что адвокат Ефремова рассказал о позиции семьи Захарова по УДО актера.