«Удивляюсь»: Игорь Бутман рассказал, как Гребенщиков* жил во времена СССР

Народный артист России, джазмен Игорь Бутман заявил, что не общается с эмигрировавшими в 2022 году артистами. Он также признался, что был удивлен антироссийскими высказываниями экс-солиста группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова* (признан иноагентом на территории РФ).

«В последнее время мы с ним, конечно, не общаемся. Он живет в Англии. Встречались в поездах, в самолетах, в аэропортах», — приводит NEWS.ru слова саксофониста.

Бутман подчеркнул, что ему не близка позиция музыканта. При этом он напомнил, что во времена СССР Гребенщиков* «очень хорошо уживался с властью» и никогда не думал об отъезде из страны.

«Удивляюсь, почему он это делает. Это для меня загадка. Я не понимаю», — заявил саксофонист.

Напомним, в 2022 году Гребенщиков* окончательно перебрался в Лондон и сделал несколько антироссийских заявлений. Кроме того, артист покинул основанную им группу «Аквариум», так как участники коллектива поддержали Россию.

Ранее бывший скрипач «Аквариума» Андрей Решетин заявил, что Гребенщиков* выжил из ума.

*Признан иностранным агентом на территории России