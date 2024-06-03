«Удивляет меня это лицемерие»: Прохор Шаляпин заявил об обиде на Аллу Пугачеву

Певец Прохор Шаляпин заявлял, что поменял свое мнение о народной артистке СССР Алле Пугачевой, уехавшей из России в 2022 году. В новом проекте «Фабрика звезд. Подкаст» на YouTube-канале Данила Доэрти артист признался, что обиделся на певицу из-за того, что она не взяла его на шоу «Фабрика звезд».

Прохор Шаляпин рассказал, что его несколько лет подряд не брали на музыкальный проект. По словам певца, Алла Пугачева также отказалась брать его на «Фабрику звезд», за что он затаил обиду на знаменитость. Более того, артист обвинил певицу в лицемерии.

«Меня не взяла. Ее, видите ли, моя фамилия не устроила. Я на всю жизнь это запомнил. Она и Шамана не взяла. У нее самая талантливая — это, конечно, Кристина Орбакайте. У нее дочка самая голосистая, самая талантливая и все сама. Удивляет меня это лицемерие», — заявил Прохор Шаляпин.

Артист рассказал, что раньше с уважением относился к Алле Пугачевой, но теперь осуждает ее за отъезд из России.

«Я любил ее и песни ее обожал. У нее действительно, в отличие от многих, была народная любовь. Вопрос не в том, что она кланы устроила и всем надоела. Она предала страну. Мы что, должны ее хвалить за это?» — высказался певец.

Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин призвал забыть об Алле Пугачевой.