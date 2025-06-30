«Удивительный момент»: сын Никиты Михалкова Артем стал отцом в четвертый раз

49-летний сын режиссера Никиты Михалкова Артем стал отцом в четвертый раз, у него родилась дочь. Продюсер и телеведущий назвал себя молодым отцом и дедом – старшая дочь подарила ему внука.

Артем Михалков посетил очередную кинопремьеру, на мероприятии он светился от счастья. Журналисты поинтересовались, как он поживает после появления четвертого ребенка.

«Я и молодой отец, и молодой дед. Как-то все в жизни соединилось. Жизнь идет и, дай бог, будет идти так и дальше», - сказал Михалков. Его слова приводит mk.ru.

Он отметил, что дочь «каждый день по чуть-чуть становится больше». Ребенок растет, и только фотографии напоминают, каким он был «до».

«Удивительный момент: ты становишься старше, но, когда смотришь эти фотографии, появляются трогательные воспоминания, и не хочется даже взрослеть», - сказал режиссер.

Отцовские заботы кинодеятель совмещает с работой, хотя признается – «график очень плотный». Михалков также отметил, что в отношениях супругов часто случаются кризисы, но решать их помогает любовь.

«Если люди любят друг друга, они все равно смогут идти и дальше вместе», - сказал сын Никиты Михалкова.

По его мнению, в отношениях должна уступать женщина – Артем уверен, что она может направить мужчину в правильное русло.

О пополнении в семье Михалковых стало известно еще 1 июня. Никита Михалков раскрыл, что у него стало 13 внуков.