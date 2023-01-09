Удивительно похож и обладает такой же мимикой: найден «родной брат» Гарика Харламова

Мужчина по имени Василий Харламов назвал себя родным братом юмориста Гарика Харламова. Чтобы воссоединиться с родственником, он обратился к шоумену Стасу Барецкому за помощью.

Харламов игнорирует звонки и не выходит на связь с «братом». При этом известно, что Василий работает в Саратовской области и занимается вопросами культуры.

Мужчина удивительно похож на известного юмориста: у него такие же мимика и голос. Барецкий пообещал Василию Харламову воссоединиться с семьей.

Известно, что у Харламова нет братьев, но есть сестры-близнецы. Родители юмориста развелись, когда он был подростком.

Ранее сообщалось, что Харламов до сих пор проживает в доме с матерью. Особенная ситуация мешает ему съехать от родственницы.